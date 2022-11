Strepitoso vaffa della Germania a Fifa ed emiri | cosa state vedendoi

Leggi su liberoquotidiano

Un gesto per dire no alle censure. Lasfida i vertici del calcio mondiale e in Qatar va in campo con le mani sulla bocca per protestare contro la decisionedi vietare ai capitani la fascia arcobaleno e la scritta 'One Love'.Al capitano Manuel Neuer, infatti, è stata controllata la fascia proprio per questo motivo. Pochi istanti dopo il fischio d'inizio è arrivata la notaFedercalcio tedesca, diffusa sui social, che spiega il motivo del gesto dei calciatori: "Negarci la fascia da braccio è come spegnere la nostra voce. Sosteniamo la nostra posizione". Nella nota la federazione scrive che l'idea era quella di "usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca ovvero diversità e rispetto ...