Stranger Things 5 | anticipazioni | spiegato il legame con la seconda stagione

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In attesa dell’uscita dell’ultimo capitolo, i creatori dihanno anticipato un dettaglio interessante. A detta dei Duffer Brothers, la quintasi collegherà alla. Ma in che modo? La quintadisarà anche l’ultima. I fan hanno appreso la scelta dei fratelli Duffer già da tempo, ma non per questo l’addio sarà meno sofferto. I creatori dello show hanno raccontato che, quando hanno svelato la trama ai prodotturi, questi non hanno potuto trattenere la commozione. I dati sono tenuti sotto chiave, per cui non sappiamo ancora di cosa parlerà l’ultima. Tuttavia, a detta dei Duffer Brothers, la trama si ispirerà alla. Ma cosa vuol dire ...