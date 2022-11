Strange World – Un Mondo Misterioso | recensione | viaggio al centro della Disney

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel 2023 la WaltCompany festeggerà cento anni di attività, e per l’occasione l’azienda ha commissionato una nuova sigla per accompagnare i suoi film, con una versione estesa del classico motivetto (When You Wish Upon a Star, da Pinocchio) e nuovi dettagli legati al celebre castello. Ed è giusto, per certi versi, che a inaugurare questa cosa sia il film d’animazioneano di fine 2022, un lungometraggio che mescola sapientemente passato, presente e futuro, come cercheremo di spiegare in questa nostradi– Un– UnGenere: Animazione, fantascienzaDurata: 102 minutiUscita: 23 novembre 2022 (Cinema) Regia: Don Hall, ...