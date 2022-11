Stralcio cartelle in Legge di Bilancio 2023 | come funzionerà?

(Di mercoledì 23 novembre 2022): tra le numerose misure contenute indianche una tranche di rottamazione dei crediti con il fisco. Le regole cambiano tra gli importi superiori e inferiori a mille euro. Una panoramica d’insieme sulle novità che saranno incluse nella manovra per il prossimo anno.: con ladiin arrivo una nuova rottamazione dei crediti con il Fisco. Oltre a uno sconto su sanzioni e interessi, i contribuenti interessati otterranno anche la cancellazione dell’aggio (differenza tra valore nominale ed effettivo). Per quanto riguarda i regolamenti: il discrimine fondamentale è quello che riguarda l’importo. Da sottolineare allora che per le...

Passa lodellesotto i mille euro fino al 2015 e il pagamento con mini sanzione e rateizzazione per le altre. Il governo la chiama tregua fiscale e nega che si tratti di un condono. ...Occhio alla data di consegna Per lesotto i mille euro, invece, resta confermato loper tutte quelle consegnate all'agente della riscossione dal 2010 al 31 dicembre 2015. Va ...Durante la conferenza stampa il Governo Meloni ha spiegato le misure della tregua fiscale non essendo ancora disponibile la bozza del DDL approvato il 21.11 ...Il governo Meloni propone una rottamazione delle cartelle vecchia maniera. Per tutti gli altri provvedimenti del fisco, entra in gioco la «regola del 5» ...