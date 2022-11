Stop al reddito di cittadinanza | l’ultima truffa linguistica dei politici di destra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) I neuroscienziati americani che studiano il discorso pubblico ci spiegano che la mentalità diha come modello politico di riferimento il “padre severo”, che insegna ai propri figli a curare esclusivamente i propri interessi e mirare al successo tenendosi lontani dai pietosi benefattori, che con i loro programmi sociali “immorali”, in quanto rendono le persone dipendenti dagli aiuti, mandano letteralmente a rotoli il sistema. Dunque, la metafora del capitalismo fatta persona, con allegata gerarchia. Dio al di sopra dell’uomo, l’uomo al di sopra della natura, gli uomini al di sopra delle donne, i cristiani al di sopra dei non cristiani, i bianchi al di sopra dei non bianchi, gli eterosessuali al di sopra degli omosessuali, la cultura occidentale al di sopra di quelle non occidentali, il nostro Paese al di sopra di tutti gli altri. E – magari – la nostra cucina al ...