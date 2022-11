Stangata sugli automobilisti italiani | cosa accadrà da dicembre

Con dicembre arriverà un'altrache non serviva e che non è il regalo di Natale che stavi aspettando. Con la Manovra ... "La riduzione degli sconti non ha effettoautotrasportatori che ...leggi anche Caro - bollette, l'Ue tentenna: Meloni punta su price cap italiano e aumento della tassaextraprofitti Lo conferma a Money.it Davide Chiaroni , vicedirettore di Energy & Strategy, ...Aumenti record per le multe agli automobilisti dal primo gennaio 2023 per effetto dell'inflazione ma il Governo promette di sterilizzarli ...Arriva una nuova stangata sugli extra profitti delle società energetiche. L’aliquota sugli utili passa dal 25 al 35%. È stata modificata anche la base imponibile da tassare. Fino ad ora era calcolata ...