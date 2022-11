Sport in tv oggi | mercoledì 23 novembre | programma ed orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Loin tv23: il, glie la copertura televisiva diglipianificati per la giornata odierna. Proseguono i Mondiali di calcio in Qatar con la quarta giornata, in cui scenderanno in campo Nazionali del calibro di Germania, Spagna e Belgio. Entra nel vivo anche la Coppa Davis di tennis a Malaga con il secondo quarto di finale tra Croazia e Spagna. Protagonista anche il basket, con tante squadre italiane impegnate nelle varie competizioni internazionali, il volley femminile ed anche il curling, che a breve si appresta a vivere le fasi calde agli Europei. Di seguito ilcompleto con glie la copertura televisiva nel dettaglio. ...

OA Sport

Quarta giornata di gare. Si parte alle 11:00 con Marocco - Croazia (Gruppo F), poi alle 14:00 è la volta di Germania - Giappone (Gruppo E). La giornata prosegue con Spagna - Costa Rica (Gruppo E) alle ...Il ct Daliclo schiererà con Modric e Perisic a supporto di Kramaric per un attacco potenzialmente devastante. Gvardiol, la Juve ti guarda E se i tifosi del Torino avranno radar azionati su ... Sport in tv oggi (mercoledì 23 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Sport - Leggi Tuttosport.com, trova news in tempo reale e scoop in esclusiva su calcio, calciomercato, formula 1, moto e tutti i tuoi sport .... Perché il ...L’esterno vuole restare in Olanda e ha inviato un certificato medico. Il club però pretende di visitarlo ROMA - La vicenda Karsdorp si arricchisce di nuovi retroscena, in una storia che può portare ne ...