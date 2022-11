Spirited - Magia di Natale | Ryan Reynolds ha condiviso un esilarante video dietro le quinte del film

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unlecone Will Ferrell, di, mette in chiaro tutto l'impegno che i suoi protagonisti ci hanno messo Se avete apprezzatodiallora non potrete fare a meno di sbirciare nel suole, grazie a un recentepubblicato dasul suo profilo personale Twitter. Siete curiosi? Rilasciato il 18 novembre su Apple TV+,dinon è altro che una rivisitazione in chiave moderna di A Christmas Carol, la celeberrima novella che Charles Dickens ha scritto nel 1843. Al centro di questa nuova commedia ...

Che fine ha fatto quel progetto A fare chiarezza è stato proprio l'attore di Red Notice , che di recente si è concesso un film per le vacanze intitolatodi Natale . In questo caso ...Will Ferrell e Ryan Reynolds hanno recitato insieme nel filmdi Natale e l'attore canadese è stato "vittima" delle battute dell'amico e collega durante la cerimonia che lo ha visto protagonista degli American Cinematheque Award. Nella giornata ...Un esilarante dietro le quinte con Ryan Reynolds e Will Ferrell, di Spirited, mette in chiaro tutto l'impegno che i suoi protagonisti ci hanno messo ...Spirited - Magia di Natale è arrivato su Apple TV+ e in quanto autoproclamato Re del Natale di CineFacts.it non ho potuto sottrarmi al mio dovere. Coperto da un festivo plaid, mentre le luminarie ador ...