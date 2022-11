Spagna Costa Rica | 7 sfumature di Roja

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Esordio perfetto delladi Luis Enrique in Qatar:travolto 7-07-0: un verdetto netto, spettacolare e impietoso a seconda dell’ottica dal quale lo si guarda. Luis Enrique ha almeno 7 motivi per essere felice. 1) La velocità del risultato. La lezione della Germania, prossima avversaria del girone è stata appresa. Guai lasciare in bilico il risultato. Perciò, dopo appena 30 minuti, si era già 3-0 e la pratica era chiusa2) Mai fermarsi. Anche l’Inghilterra aveva chiuso il primo tempo con un triplo vantaggio, ma nella ripresa si è concessa due distrazioni e ha vinto 6-2 con l’Iran. Laè andata persino oltre: 3 gol prima del riposo, 4 dopo.3) Filosofia Busquets. Unaappariscente davanti. Ma in omaggio ...