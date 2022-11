Spagna-Costa Rica 7-0 | Ferran Torres | “Non so se siamo favoriti | ma vogliamo fare grandi cose”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’attaccante della, al termine della gara d’esordio ai Mondiali di Qatar 2022 vinta 7-0 contro il, ha commentato la sua doppietta ai microfoni di TVE: “? Non so seper la vittoria del Mondiale ma. Sono molto felice per la vittoria di oggi, sappiamo che in una competizione del genere è importante segnare molti gol, per quello non cifermati. Oggi abbiamo fatto quello che avevamo provato in allenamento, abbiamo giocato per oltre 90? come volevamo. Come affronteremo la Germania? Allo stesso modo:imporre il nostro modo di giocare”. SportFace.