Sostegno | Pittoni Lega | “Troppi docenti non specializzati Chi ha 3 anni di esperienza deve accedere al Tfa sostegno”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "È vero: più della metà deiche in regione si occupano di ragazzi con disabilità non è specializzato. Numeri, quelli ricordati nei servizi del Messaggero Veneto e del Piccolo, che non lasciano dubbi sulla gravità della situazione". L'articolo .

Restano ancora in piedi le richieste di Mario, responsabile Istruzione della Lega: " I ... all'origine dell'attuale grave carenza di docenti specializzati sule in generale di ...... in collaborazione con la Biblioteca Civica Adriana, il Centro Antiviolenza VoceDonna Onlus,... in parallelo, informare sulle reti di aiuto e. Nella mattinata di lunedì 21 novembre l'...Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato, ha scritto un messaggio su Facebook proprio su questa tematica: “Per ...“Per l’insegnamento sul sostegno ci si affida sempre più spesso a precari e non specializzati. La stessa Fondazione Agnelli nell’ultimo dossier basato su dati della Ragioneria dello Stato, del ministe ...