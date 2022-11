Sondaggi politici elettorali oggi 23 novembre 2022 | Fdi sopra il 30% | il Terzo Polo supera la Lega

(Di mercoledì 23 novembre 2022)23– Fratelli d’Italia ancorail 30%, illa: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, Fdi non solo si conferma primo partito, distaccando tutti di quasi 15 punti, ma guadagna ancora consensi, mantenendosiil 30%. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, cresce dello 0,3 per cento ed è ora al 30,4%. Lieve calo del M5S, che si conferma comunque secondo partito con il 16,9 per cento dei consensi. ...

In particolare giornalisti eche si confronteranno sui vari temi. Spazio alla crisi del ... Come ogni martedì ci sarà il momento degli immancabiliIPOS di Nando Pagnoncelli che " ...Terzo Polo supera la Lega nei. A dirlo è l' SWG , che mostra i risultati delle rilevazioni per la settimana del 21 novembre. Lo scorso 14 novembre il sondaggio aveva evidenziato uno stacco netto tra il Movimento ...Almeno al TgLa7 di Enrico Mentana , che come sempre, anche oggi lunedì 21 novembre, propone un sondaggio - firmato Swg - sulle intenzioni di voto. E se ci fossero le elezioni politiche oggi, come andr ...I nostri concittadini si sono espressi totalmente avversi all’organizzazione dei Mondiali in Qatar, questo quanto rivelato dai recenti sondaggi politici elettorali stilati da Termometro Politico. Nel ...