Sky | dicembre 2022 | le novità in catalogo tra film e serie tv

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 novembre 2022)su Sky sarà un mese ricco diper ildella piattaforma streaming: dall'ultima stagione di His Dark Materials al fantastico mondo di Harry Potter. Sky ha appena annunciato in anteprima alcune dellerelative ai titoli in arrivo neldi Sky, Sky Cinema e Sky Atlantic nel mese di: da Una spia tra Noi - Un amico leale fedele al nemico, all'ultima stagione di His Dark Materials, fino aidi Harry Potter. UNA SPIA TRA NOI - UN AMICO LEALE FEDELE AL NEMICO Da venerdì 16su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: tratta dal bestseller del New York Times scritto dall'autore, storico e giornalista Ben Macintyre, la ...