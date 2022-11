Sikazwe | ancora tu | dopo la gaffe in Coppa d’Africa | altri due orrori in Belgio-Canada | Primapagina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 2022-11-23 21:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Jannytu. L’arbitro della Federazione zambiana non passerà probabilmente alla storia come uno dei migliori fischietti in circolazione. Anzi, mette in bacheca altre figuracce internazionali. La prima riguarda la sospensione provvisoria inflitta dalla Caf per sospetta corruzione nel 2018. La seconda era già celebre e risale alla2021: la sfida tra Tunisia e Mali finisce due volte, entrambe prima del 90? (86? e poi di nuovo 17 secondi prima del 90?) perchéaveva impostato male due volte il cronometro. Ora ai Mondiali in Qatar un altro capitolo, ancor peggiore: due rigori clamorosi negati alcontro il. CHE ...

Fece terminare cinque minuti prima Mali-Tunisia tra le proteste generali. Nonostante ciò, è stato chiamato per i Mondiali