Il Fatto Quotidiano

... Caterina Greco - Il medagliere del museo Salinas, il più completo dellae tra i più ... La banca dati e il front end sono già pronti;da ottimizzare le ultime funzioni, quindi il sistema ...A fare da corniceperò le rimostranze della truppa di Cateno De Luca. I due gruppi,Vera e Sud chiama Nord, non sono rappresentati all'interno di tutte le commissioni parlamentari. I ... Sicilia, restano due “Forza Italia”: Micciché si tiene nome e simbolo, ma è sempre più isolato Forza Italia rimane spaccata in due gruppi all’Assemblea regionale siciliana. Il gruppo Fi1, come era stato denominato dopo la seduta d’insediamento e che fa riferimento al governatore Renato Schifani ...Forza Italia resta spaccata in Sicilia. E’ Michele Mancuso il capogruppo di Forza Italia 2, il gruppo parlamentare che fa capo all’ex presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’, nato dopo la scissione d ...