Shoah | Meloni vede vertici World Jewish Congress | più impegno contro antisemitismo**

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov.(Adnkronos) - Inquesta mattina a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgiae il presidente del, Ronald Lauder. Nel corso del colloquio, al quale hanno partecipato anche la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, è emersa piena sintonia sulla necessità di un forte e più incisivocomune per combattere in ogni sua forma l'antisemitismo, fenomeno in preoccupante crescita anche attraverso il web e i social network.ha, inoltre, sottolineato l'imprescindibile importanza delle comunità ebraiche per l'identità nazionale italiana ed europea. Ne dà notizia Palazzo Chigi.