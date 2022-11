Senegal | le condizioni degli infortunati | come stanno Diallo e Kouyate – FOTO

(Di mercoledì 23 novembre 2022), svelate lecon un comunicato: eccoIlha fatto il punto della situazione sulledi Abdoue Cheikhoudopo la gara d’esordio con l’Olanda in cui sono usciti malconci dal campo. ??????????? ??? Situation médicale des joueurs Abdouet Cheikhou Kouyaté, sortis sur blessure lors du match contre les Pays-Bas. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wdWoACpuc8— FSF (@Fsfofficielle) November 22, 2022 Solo crampi per il primo, un’infiammazione al tendine del ginocchio destro per il secondo che salterà quindi la seconda gara di Qatar 2022 contro i padroni di casa. L'articolo ...

