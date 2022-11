Secondo gli avvocati | Sam Bankman-Fried gestiva FTX come un «feudo personale»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il fondatore di FTX Samavrebbe gestito la piattaforma di scambio di criptovaluteun «uno degliche sta lavorando nel processo in seguito alla bancarotta dell’azienda.avrebbe speso «ingenti somme di denaro» per comprare cose che non avevano nulla a che fare o non servivano ai fini di sostentamento dell’azienda, tra cui molte case alle Bahamas. L’avvocato James Bromley , del gruppo Sullivan & Cromwell, ha detto: «Abbiamo assistito a uno dei crolli più bruschi e difficili nella storia delle aziende americane»,quanto riporta il Financial Times. FTX ha chiesto la protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti l’11 novembre, quando ormai la ...