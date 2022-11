Scuola | Valditara | la svolta del governo | dallo stipendio dei docenti ai fondi per i libri di testo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «È indispensabile sottolineare l’autorevolezza della figura del docente riconoscendo anche economicamente le sue competenze. Abbiamo dato un segnale subito. Posso dire che siamo riusciti a mantenere l’impegno di portare l’approvazione del nuovo contratto che prevede arretrati per una media di oltre duemila euro per dipendente con 124 euro di media in più a mensilità». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeal question time.: ladeve far emergere i talenti Poi ha toccato un altro tema cruciale. «Il merito è un valore fondante della nostra Carta Costituzionale. Esso è infatti connaturato all’esigenza primaria di assicurare l’eguaglianza sostanziale dei cittadini. Ed è chiaramente affermato dall’art. 34 della nostra Costituzione con particolare riferimento all’istruzione. È compito della ...

MILANO - Stop al reddito di cittadinanza a chi non ha completato l'obbligo scolastico. È l'indicazione arrivata dal ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe. "In Italia ci sono 364.101 percettori di reddito di cittadinanza nella fascia tra i 18 e i 29 anni. Di essi 11.290 possiede solo la licenza elementare o nessun titolo, e altri 128.710 ...: 'Contro abbandono scolastico più flessibilità nei piani di studio'ha parlato ... È compito dellafar emergere i talenti indipendentemente dalle condizioni di partenza. Da ...E così neppure chi non cerca un lavoro, cioè i Neet, coloro che hanno finito la scuola ma non proseguono la formazione né si mettono sul mercato del lavoro. E’ la nuova proposta del ministro ...Il ministro del'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato del reddito di cittadinanza e dell'idea di toglierlo a chi non termina le scuole ...