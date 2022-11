Scuola | più soldi per le paritarie | nella manovra fondi anche per supplenti e disabili

Toscana Notizie

Il Comune vuole mettere delle risorse pubbliche per realizzare, ad esempio, una comunita' energetica con i pannelli sul tetto di una, che servira' l'autoconsumo dellastessa, ma offrira'......11 anni sono rimasti ustionati durante un esperimento di chimica in unaelementare di Sydney , in Australia . Due di loro sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in ambulanza al... Più sicura e più green. La scuola di Staggia senese torna a nuova vita