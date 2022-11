Scritta ultrà contro Maroni “Ci volevi vedere morti ” Lega Campania | disgustoso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo striscione esposto nella notte, poi rimosso dalla polizia Uno striscione offensivo verso la memoria dell’esponente leghista Roberto, morto ieri nella sua casa nel Varesotto, è stato esposto nella notte a Napoli in via Vespucci, poco lontano dall’ospedale Loreto Mare. “vederci– lacon spray blu su drappo bianco – ma noi abbiamo visto morire te! Mai tesserati”. Sul posto stamattina è intervenuta la polizia che ha rimosso il drappo. Lo striscione non è firmato. Tuttavia la foto compare in diversi gruppi socialti aglidel Napoli dove si ricorda come fosse stato proprio, all’epoca ministro dell’Interno, a introdurre la tessera del tifoso. (ANSA)....