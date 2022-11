(Di mercoledì 23 novembre 2022) "La mia aspettativa, almeno a breve termine, e' che il governo del Regno Unito manterra' la sua posizione di apertazione della. Questa posizione e', a mio avviso, non solo ...

E' l'amaro commento dellascozzese Nicola Sturgeon dopo la decisione della Corte Suprema ... La questione dell'indipendenza dellae' piu' urgente che mai. E' essenziale a causa di cio' ...Dal 2014, lo Scottish National Party dellaSturgeon si è ulteriormente rafforzato, soprattutto in seguito alla Brexit (la maggioranza dellaaveva votato per restare nell'Ue) portandola ... Scozia, la premier Sturgeon: "Londra nega la democrazia" - Mondo 'La mia aspettativa, almeno a breve termine, e' che il governo del Regno Unito manterra' la sua posizione di aperta negazione della ...Il premier Sunak: "Verdetto chiaro e definitivo". La Corte suprema del Regno Unito si è pronunciata contro la richiesta della Scozia di indire un secondo referendum per l’indipendenza. La reazione del ...