Scontro tra titani | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 23 novembre 2022)tra: trama, cast, trailer e streaming delsu Italia 1 Questa sera, mercoledì 23 novembre 2022, in prima serata su Italia 1 va in onda iltra, pellicola fantasy del 2010 diretta da Louis Leterrier, remake dididel 1981 e prequel di Furia dei(2012). Protagonista è Sam Worthington, che interpreta il mito greco dell’eroe Perseo. Ilha preso le distanze dalla realtà mitologica per esigenze di copione: di fatto, sono state apportate delle modifiche ad alcuni avvenimenti storici e sono stati inseriti dei personaggi che non hanno un vero e proprio collegamento con l’originale. Ma qual è la trama? E chi vediamo nel cast ditra ...