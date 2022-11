Sci alpino | la squadra maschile di gigante al lavoro a Bormio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Prosegue la preparazione delladi. Il programma dei lavori è in programma fino a domenica 27 novembre. Il direttore tecnico Massimo Carca ha deciso di convocare Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Simon Talacci e Riccardo Tonetti, accompagnati dai tecnici Peter Fill, Davide Marchetti, Maurizio Urbani, Nicola Ferrari e Alberto Sugliano. Ha già raggiunto le piste americane di Copper Mountain Luca De Aliprandini, che proseguirà con gli allenamenti in Colorado assieme agli allenatori Walter Girardi e Fabio Della Torre fino al 29 novembre. Il prossimo appuntamento tra le porte larghe del massimo circuito è fissato per il 10 dicembre a Val d’Isere, in Francia. SportFace.

Sta per ripartire, dopo numerose cancellazioni, la Coppa del Mondo 2022 - 2023 dimaschile: Luca De Aliprandini proseguirà il lavoro iniziato sabato scorso a Copper Mountain, in Colorado, negli Stati Uniti, fino a martedì 29 novembre, agli ordini dei tecnici Walter ...