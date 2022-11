Sci alpino | Coppa del Mondo 2022-2023 | gigantisti al lavoro a Bormio | Luca De Aliprandini negli USA

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sta per ripartire, dopo numerose cancellazioni, ladeldi scimaschile:Deproseguirà iliniziato sabato scorso a Copper Mountain, in Colorado,Stati Uniti, fino a martedì 29 novembre, agli ordini dei tecnici Walter Girardi e Fabio Della Torre, e con lo skiman Vittorio Boggian. Gli altri azzurri dello slalom gigante saranno invece alda giovedì 24 a domenica 27 novembre: il direttore tecnico dell’Italia, Massimo Carca, ha convocato cinque atleti. Chiamati Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Simon Talacci e Riccardo Tonetti. Con questo gruppo di azzurri ci saranno i tecnici Peter Fill, Davide Marchetti, ...

Nel 2014 Paris manca il podio in discesa per 27 centesimi ma riesce a riscattarsi il giorno seguente con il terzo posto nel superG, alle spalle del norvegese Kjetil Jansrud e dell'austriaco Matthias ...L'azzurro ha concluso affermando: 'Questa è una pista che conosciamo tutti molto bene e dove i distacchi sono sempre molto ridotti fra i primi della classifica. Saranno da temere, come al solito, ...Venerdì il primo appuntamento stagionale a Lake Louise LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) - 'Io cerco di andare veloce, poi stiamo a vedere ...