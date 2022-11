Sarah Altobello e le motivazioni del battibecco con Tavassi | “Non merito di essere sbeffeggiata”

Nella mattinata di oggi nella casa di Cinecittà, c'è stato un diverbio acceso tra Edoardo Tavassi e. Quest'ultima si è scagliata contro il videomaker romano, per essersi sentita offesa dal suo modo di scherzare: ' Non tendere a sbeffeggiarmi sempre per come parlo, per i verbi, per ...Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip traed Edoardo Tavassi . I due concorrenti della settima edizione del reality show si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta , scaturito da una risata del fratello di ...E’ stata una giornata parecchio movimentata per Edoardo Tavassi che ha ricevuto delle pesanti critiche da parte di Sarah Altobello. Le parole della vippona, hanno mandato il Tavassi in crisi, tanto ch ...Nel corso del pomeriggio, Sarah e Giaele decidono di concedersi una rilassante sauna e approfittano del momento per scambiare due chiacchiere. Giaele riprende il discorso legato allo scontro accaduto ...