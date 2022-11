“Sapete che ha fatto?” GF Vip 7 | si mettono a letto insieme | poi ecco cosa succede

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La soap venezuelana del GF Vip 7 prosegue a gonfie vele, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono già arrivati alla crisi dopo solamente due settimane, o qualdi più, di conoscenza. D’altra parte, gli amori lampo sembrano essere una specialità del 27enne, che la notte scorsa avrebbe pianto con la sua fiamma. Proprio lui che gioca sempre a fare l’uomo tenebroso, lo sciupa femmine senza ritegno, ma che ama pure il ruolo di padre dedito, la scorsa notte, sarebbe scoppiato a piangere tra le braccia di Oriana Marzoli che ancora non se lo spiega. Un altro giorno è iniziato al GF Vip 7 ed Antonino Spinalbese non sputa il rospo. GF Vip 7, a: lui piange Ovviamente Oriana Marzoli si è sfogata con Antonella Fiordelisi. “Amore è stato strano quando eravamo a. Perché piangeva. Diceva che mi ...

Everyeye Tech

...è stata criticata da Toto Wolffai microfoni di Sky Sport Deutschland, tra il serio e il faceto, con un occhiolino alla telecamera, ha attaccato il collega della Haas: 'Gunther è Gunther,, ...continuo a ripetere il termine prudente - ha detto ieri - però la prudenza qualche vola implica il coraggio politico. In tanti invocavano sforamenti di qua, sfondamenti di là, si ... Sapete che il sudore degli ippopotami è rosso Ecco perché "Brutto colpo, ma nessuna resa. Siamo un gruppo, dimostriamolo". Scaloni: "Giorno triste, però senza il Var sarebbe finita diversamente" ...Elon Musk, diciamo la verità, non lo si prenderebbe come esempio per mostrare a un marziano la virtù della temperanza nelle comunicazioni. Ogni cosa che gli passa per la testa lui la dice. O, meglio, ...