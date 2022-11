Santanchè | “Il turismo ha bisogno di più soldi Usiamo il Pnrr | 2 miliardi e mezzo sono niente”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Non è possibile che il, settore che dovrebbe essere il primo del Paese, abbia 2,4di euro, nel”. Così il ministro Daniela, intervenuta alla presentazione a Milano della nuova stagione turistica invernale 2022-2023. L’esponente di Fratelli d’Italia racconta di aver fatto una grandissima battaglia sulla legge di bilancio per avere dei. “Senza i quali è difficile fare le cose. Perché quando si dice che ilsta andando benissimo, è vero. Ma ricordiamoci che cosa è successo negli ultimi due anni con il Covid“. Tra gli obiettivi raggiunti la richiesta di denaro in conto quota capitale per l’ammodernamento degli impianti di risalita.: per ilservono piùnel ...

ROMA - L'obiettivo è trovare camerieri , ma anche receptionist per gli alberghi e più in generale lavoratori dei settori che hanno a che fare con il, alle prese con la carenza di personale . Come Tagliando le tasse sulle mance . La proposta arriva dal governo e compare all'articolo 14 della bozza della legge di bilancio. Questo contenuto ...È quanto ha dichiarato il Ministro delDanielanella sala stampa della Camera dei Deputati in occasione dellapresentazione dell'edizione 2022 de Il Natale che non ti aspetti, uno ...