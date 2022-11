San Giovanni. Piove nel palazzetto di via Genova. Tuonano i civici - Cronaca - lanazione.it

l'Immediato

Per i pentastellati l'unico dato emerso con certezza sono i 15 parcheggi in meno, così come l'innesto tra via Firenze e viale Gramsci che rimarrà problematico e il transito degli autobus scolastici ..."Una situazione scandalosa, anche alla luce delle continue segnalazioni all'amministrazione comunale da parte delle società sportive', ha tuonato la ... San Giovanni Rotondo, salta in aria auto dell'ispettore Polizia locale. "Poteva essere tragedia" Monteprandone - Sabato 26 novembre, nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Patrono, riapre il Museo Civico Libreria del Codici di San Giacomo della Marca, edificio di proprietà comunale che custo ...“Una situazione scandalosa, anche alla luce delle continue segnalazioni all’amministrazione comunale da parte delle società sportive", ha tuonato la minoranza.