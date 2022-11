Calciomercato.com

...ma c'è la respinta sul fondo! Sugli sviluppi il portiere allontana con i pugni ealto di ... Kjaer del Milan, Maehle dell'Atalanta, l'ex Udinese Strygen Larsen, l'exDamsgaard e l'...... traversa di testa colpita da Jóhannsdottir, Durante si oppone a Mijatovic suldi ... 48' Gallazzi (P), 67' Clelland (S) Parma - Juventus 1 - 2 (giocata ieri) Roma -2 - 0 (giocata ... Sampdoria, tentativo con il Leicester per Praet. Secca risposta inglese, il Torino... La Sampdoria sta pensando come rinforzare la rosa per iniziare la risalita in classifica per conquistare la salvezza. Uno dei nomi sul taccuino dei è quello di Dennis Praet, vecchia conoscenza ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...