Salto con gli sci femminile | le convocate dell’Italia per il raduno di Planica | tre azzurre in Slovenia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La squadra italiana dicon gli scisarà al lavoro a, in, da domani, giovedì 24, a domenica 27 novembre: lesi preparano alla prosecuzione della stagione 2022-2023 di Coppa del Mondo, scattata a Wisla. Per questi quattro giorni di lavoro saranno presenti intre, ovvero le sorelle Lara e Jessica Malsiner e Martina Ambrosi. Assieme alle atlete saranno aanche i tecnici Sebastian Colloredo e Gabriele Zambelli, oltre al fisioterapista Zeno Di Lenardo. Foto: LaPresse

OA Sport

