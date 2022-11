Salernitana | si guarda in Ligue 1 per il centrocampo

TUTTO mercato WEB

Calciomercato, per la difesa De Sanctisalla Premier League: piace Loic Badé del Nottingham Forest Laè al lavoro sul mercato per rinforzare il reparto difensivo e il ds De Sanctis ...Ascolta ePer ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio ... Salernitana, per la mediana De Sanctis guarda in Francia: primi contatti per Onana Calciomercato Salernitana, per la difesa il ds De Sanctis guarda alla Premier League: piace Loic Badé del Nottingham Forest ...La Salernitana ha da poco comunicato l'esito degli esami approfonditi a cui si è sottoposto Pasquale Mazzocchi. La decisione del giocatore, in accordo con lo staff medico, è quella di operarsi in segu ...