Russia Stato terrorista Il Parlamento europeo dice sì ma M5S si astiene

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilha definito launoche sponsorizza il terrorismo e usa metodi terroristici. I presenti erano 596: 494 a favore, 58 contrari e 44 astenuti. A scegliere l’astensione èil Movimento 5 Stelle. IL NO PENTASTELLATO “In Ucraina è il momento di alzare i toni della pace”, si legge in una nota della delegazione pentastellata aldiffusa prima del voto. “La risoluzione che verrà messa ai voti oggi porta invece all’opposta direzione. La nostra solidarietà al popolo ucraino è totale e consideriamo lacome l’unica responsabile della guerra in corso sul suolo ucraino. Il suo esercito si è inoltre macchiato di crimini atroci, tuttavia dopo più di nove mesi di aperte ostilità che non hanno risparmiato le ...

