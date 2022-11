Russia | figura di palta dem | gli eletti Pd votano per Putin

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In giornata, il Parlamento Europeo ha votato la risoluzione per riconoscere la Federazione Russa come Stato “sponsor del terrorismo”. Il testo prevede la ferma condanna alle azioni del Cremlino in territorio ucraino, specificando come le “gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario compiute sono atti di terrore e crimini di guerra”. Accanto, il provvedimento ha intimato una rapida conclusione del nono pacchetto di sanzioni, nonché la volontà di indagare su qualsiasi tentativo di Mosca di eludere le misure messe in gioco da Bruxelles. La risoluzione attribuisce poi lo status di “terrorista” anche all’organizzazione paramilitare “Gruppo Wagner”, certificando nei fatti quello che aveva ribadito l’assemblea parlamentare della Nato, riunitasi due giorni fa per la 68esima sessione annuale.“Stato terrorista” Il provvedimento è stato deliberato con 494 ...