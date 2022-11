Rummenigge | «Il gol di Maradona agli inglesi resta il più bello di sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’ex centrocampista di Inter e Bayern Monaco Karl Heinzha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha toccato vari temi.ha parlato dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar ma anche del suo primo ricordo mondiale: «Il terzo gol della finale 1966 contro gli, che non c’era e fu convalidato. Oggi con la tecnologia si saprebbe in un attimo, mentre io ricordo ancora la rabbia di tutti verso il guardalinee russo». I mondiali dell’82 Nel 1982 contro l’Italia in finale avete mai avuto l’impressione di poter vincere?«Sinceramente no, eravamo un po’ cotti. E poi si sentiva l’energia e lo spirito degli italiani, trascinati da cinquantamila tifosi. Dissi a Littbarski di non piangere: quando l’altra squadra è più forte bisogna accettarlo». L’Argentina nel 1986 non lo era?«No in finale no. E ...