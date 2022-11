Rumenigge | «Germania? Può essere la sorpresa Assenza pesante quella dell’Italia»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Karl Heinz, ex bandiera della, ha parlato del Mondiale in Qatar al Corriere della Sera Karl Heinz, ex bandiera della, ha parlato del Mondiale in Qatar al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni: «Mondiali? Laparte a fari spenti ma puòla. Tra le favorite metto Brasile e Argentina, nonostante la partenza choc. Italia? Nessino la capisce l’. Penso sia un danno per il Paese e per tutto il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

