Rottamazione delle cartelle | come funzionerà lo stop a sanzioni e interessi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il governo Meloni propone unavecchia maniera. Per tutti gli altri provvedimenti del fisco, entra in gioco la «regola del 5»

La linea adottata è quella dellacartelle relative ai crediti orami non più esigibili e la rateizzazione senza sanzioni e interessiimposte da versare. La...Per quelle di importo superiore a 1.000 euro, ci sarà lacartelle, anche per chi ha un contenzioso in essere . il contribuente pagherà tutto l'importo, 'senza sanzioni né interessi.Rottamazione delle cartelle sotto i mille euro e rateizzazione del dovuto nel 2022. La legge di Bilancio cristallizza l'idea di rapporto più morbido tra fisco e contribuenti ...Al via l'annullamento delle cartelle esattoriali con la pace fiscale introdotta nella bozza della Legge di Bilancio 2023. Ecco le novità.