Ronaldo | questa non ci voleva | la peggior notizia possibile è arrivata

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cristianoha detto addio al Manchester United: dopo il comunicato ufficiale di ieri èunatremenda per CR7. Cristianoed il Manchester United si sono separati ufficialmente ieri pomeriggio. Dopo la discussa intervista rilasciata al giornalista Piers Morgan senza peli sulla lingua,ha fatto venire a galla tutto il proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

A quanto pare,, non sarà il Burnley di mister Vincent Kompany . La conferma è arrivata, ... è stato chiesto se avesse pensato all'ipotetico acquisto proprio di Cristiano. window.Il futuro di Cristianotorna a essere un punto interrogativo: doppio rifiuto e corsa contro il tempo per il portogheseLa rotturavolta è ufficiale, Cristianolascerà il Manchester United. Il comunicato emanato ieri sera dal club inglese ha ufficializzato la separazione dal portoghese di comune accordo. Dunque da ...Cristiano Ronaldo si è separato dal Manchester United, rimanendo svincolato: un suo ritorno alla Juventus sarebbe un vantaggio o un limiteIl futuro di Cristiano Ronaldo torna a essere un punto interrogativo: doppio rifiuto e corsa contro il tempo per il portoghese La rottura questa volta è ufficiale, Cristiano Ronaldo lascerà il ...