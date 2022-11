Romeo e Sansonetti acquistano “L’Unità” per 910mila euro

L' Unità era in concordato presso il tribunale fallimentare di Roma , il Gruppohanno offerto 910mila euro e hanno vinto la gara, superando i 900mila euro offerti da Silvio Pons, ...Si tratta del Gruppo, già publisher de ...Il re degli appalti Romeo ha comprato la testata dal fallimento per 910 mila euro. Piero Sansonetti sarà il direttore: «In edicola a metà gennaio. A 71 anni si avvera il sogno della mia vita» ...Il quotidiano politico ha un nuovo editore, alla guida del giornale c'è Piero Sansonetti. Ora "Il Riformista" cerca in sostituto in "area Calenda" ...