Roma | novità sul rinnovo di Zaniolo | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nicolòè stato uno dei migliori della Nazionale, nonostante la sconfitta. L’ultima non convocazione da parte del C.T Roberto Mancini, ha fatto scattare qualcosa nella testa del giocatore che, nella disfatta contro l’Austria, è stato uno dei pochi ad averci provato fino alla fine. Mancini, a fine partita, ha elogiato il giocatore della, augurandosi di averlo sempre così. L’ottimo comportamento dinon è passato inosservato nemmeno in casa. Mentre tutti i suoi compagni hanno fatto qualche giorno di vacanza post Torino, il calciatore ha rinunciato per partire insieme alla squadra nella mini-tournée giapponese. NicolòCentrocampistaI dettagli sul contratto Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società è chiara: il ...