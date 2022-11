Roma | il Lecce insiste per Bove

... Daniele Silvestri è atteso sui palchi di, Cagliari, Napoli e Firenze. Quindi, le ultime date del tour sono previste a Carpi,, Taranto, Pescara, Genova, Trento. La chiusura del tour è ...Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà un mercato vivace quello dei salentini a gennaio. In arrivo dovrebbe esserci Bove dalla, mentre potrebbero esserci altri innesti in difesa se arriveranno offerte per Tuia. Verso le cessione definitiva il mediano svedese Bjorkengren, mentre si pensa a un prestito per la giovane punta ...Intervenuto nel corso di Piazza Giallorossa, il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato del mercato dei salentini: “Hjulmand è ricercato da diversi club. Bove ...Sarà un mercato vivace quello del Lecce a gennaio. In arrivo dovrebbe esserci Bove dalla Roma, mentre potrebbero esserci altri innesti in difesa se arriveranno offerte per Tuia. Verso le cessione defi ...