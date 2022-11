Roma | Berardi | “Nuovo stadio pronto per l’Europeo 2032 | ringrazio sindaco Gualtieri”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pietro, CEO della, ha parlato del problema stadi in Italia durante la presentazione del libro di Marco Bellinazzo “Le nuove guerre del calcio: gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi“: “In questo paese sono presenti alcuni tra i peggiori impianti d’Europa. Eurorappresenta l’occasione per ricucire il gap con gli altri Paesi. Al presidente Gravina dico che noi, con il nostro, ci faremo trovare pronti. Crediamo molto in quest’investimento importante“.ha poi proseguito: “Non posso che ringraziare ile l’amministrazione. In Italia è molto difficile, ma stiamo seguendo tutti gli step e andando molto velocemente. Nel nostro progetto puntiamo forte sulla riqualificazione urbana e sulla ...

Dopo la presentazione del progetto del 3 ottobre scorso, il 27 dello stesso mese l'amministrazione ha chiesto via lettera dei chiarimenti, che il ceo della, Pietro, ha cominciato a ...... oltre che di Rosario Barone (Centro di studi economici e internazionali dell'Università diTor Vergata); di Donato, Laboratorio Ref; Mauro Rotelli, presidente VII Commissione Ambiente ... Roma, Berardi: “Stiamo facendo il massimo per fare lo stadio in breve tempo” Pietro Berardi, CEO della Roma, ha parlato del problema stadi in Italia durante la presentazione del libro di Marco Bellinazzo. Le sue parole.Una richiesta di chiarimenti che non dovrebbe spostare da fine 2024 la posa della prima pietra. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Comune di Roma ha chiesto al club giallorosso di conoscere pi ...