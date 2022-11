Roberto Saviano annulla gli incontri pubblici | Troppi attacchi | ho paura di espormi

(Di mercoledì 23 novembre 2022)hato dueche avrebbe dovuto tenere a Reggio Emilia domenica e lunedi’ prossimi in occasione della presentazione del suo libro su Falcone. Lo scrittore e giornalista era stato invitato dalla fondazione ‘I Teatri’ e avrebbe dovuto essere al Teatro Municipale Valli e il giorno seguente a un incontro con gli studenti. L’annuncio e le motivazioni,li ha affidati a una lettera: “Per me questa e’ una fase difficile – si legge – portato a processo da tre ministri di questo Governo: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il ministro della Cultura – prosegue – mi ha poi minacciato nuovamente, di altro processo, per le critiche rivolte recentemente ...

