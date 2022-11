Roberto Maroni era il leghista da cui amici e avversari non potevano prescindere

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al destino credeva poco, anche meno che alle rigidità della politica, un mondo invece fluido in cui bisogna giocare col capriccio dei venti, come in barca a vela, se si vuole prima o poi arrivare a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... oggi coordinatore lombardo di Grande Nord, il movimento fondato dall'imprenditore... E anche civici, come Massimo Tizzoni, che è stato capogruppo della listapresidente al Pirellone, ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Morto, il ricordo della sua band Distretto 51: "Con noi era il tastierista ...Al direttore - Per dieci anni ho lavorato al Mose e, in qualche modo, ne ho la paternità. Può quindi capire quanto mi renda felice vedere Venezia finalmente protetta dalle acque alte eccezionali. A co ...È morto Roberto Maroni, e non occorre essere leghisti per avvertire un dispiacere. Era una persona gentile non solo negli ultimi anni di vita, alle prese con una malattia implacabile ma anche quando e ...