Roberto Maroni | Elio Girompini ricorda il suo amico | dalla band alla politica

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Social. .Ernestoè stato un politico italiano, segretario federale della Lega Nord dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013. È stato Ministro dell’interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV e Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III. È stato presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018.è morto il 22 novembre 2022 a Lozza, in provincia di Varese, a 67 anni dopo aver combattuto da tempo contro un tumore incurabile. Sulle pagine del Corriere della Sera, il suoha deciso dirlo in modo personale e intimo.Leggi anche –>, le cause della morte: ecco i sintomi della malattia...

All'ordine del giorno dovrebbe esserci anche la delibera per i funerali di Stato dell'ex ministro dell'Interno, le cui esequie sono in programma venerdì mattina a Varese. (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Una riunione del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è in programma per domani alle 18. I ministri sono già ... All'ordine del giorno dovrebbe esserci anche la delibera per i funerali di Stato dell'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni ...