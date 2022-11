Roberto Gualtieri tira la volata all’Expo | “La forza di Roma sono i diritti”

Repubblica TV

Lo ha dichiarato il Sindaco di Romadurante la 34° Assemblea Nazionale dell'Anci che si è svolta a Bergamo. / Youtube AnciIl sindacoha espresso alcuni indirizzi che, ha spiegato Onorato, prefigurano 'una serata in forma gratuita, che permetta di vivere un momento di svago anche a chi non puo' ... G&B Open Summit 2022, Maurizio Molinari e Roberto Gualtieri: 'Roma riparte dalle comunità energetiche' Berardi: Il progetto Stadio Stiamo lavorando in sintonia e stiamo cercando di lavorare con grande velocità e di rispettare tutti gli step - A.S. Roma - Pietro Berardi , CEO della Roma , a margine del ...Vita, morte, rimorsi, seconde occasioni più o meno meritate, una passione per l'arte, da quella aborigena a Cezanne,e soprattutto il gioco d'azzardo in più forme percorrono Poker Face, thriller intimo ...