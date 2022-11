Roberto Baggio si racconta | «La carriera | il ritiro e un mio ritorno | vi dico tutto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022)sia “Vite – L’arte del possibile”: le dichiarazioni dell’ex Divin Codino a Giuseppe De Bellisrompe il silenzio. L’ex Divin Codino, tra i simboli del calcio italiano anni ’90, sia Sky TG 24 nel format “Vite – L’arte del possibile” di Giuseppe De Bellis. Calcionews24 ha seguito LIVE la sua intervista.– Sapevo che un giorno sarebbe finita. Credoruoti intorno a quello che decidiamo di essere. Diventiamo grandi persone se affrontiamo le difficoltà, se lottiamo per essere noi stessi. Ho sempre cercato di farlo e credo di averlo trasmesso in. AEREO CON IL SUO NOME – Non succede tutti i giorni, ma devo dire che mi fa felice. So che questo aereo può portare a ...