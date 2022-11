Roberto Baggio a cuore aperto | “La Nazionale? Una ferita”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ospite del programma di Sky “Vite – L’arte del possibile” Nei giorni dei mondiali,si racconta. L’ex calciatore è il protagonista del programma “Vite – L’arte del possibile”, in onda su Sky TG24 mercoledì 23 novembre alle 20:45 e su Sky Sport Uno alle 22.45.si racconta aa Giuseppe De Bellis sull’aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome. Immancabile un ricordo di Paolo Rossi a cui era molto affezionato. Leggi anche: “Una Porta nel Cielo”: l’autobiografia di“Andavo con il papà la domenica in bicicletta a vedere giocare il Vicenza dove c’era anche Paolo e sognavo di diventare come lui”. E poi il rigore di Pasadena che ancora fa fatica a dimenticare: “La gente mi ha sempre dimostrato grande amore, grande affetto ...

Alessandro Legnazzi e Beppe Nuti