Rivoluzione Manchester United | club in vendita | l’annuncio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGGIORNAMENTO 23:09 – Ufficiale, ilè in. Di seguito, il comunicato dei Red Devils. “Iluno deisportivi storici e di maggior successo al mondo, annuncia oggi che il Consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) sta avviando un processo per esplorare alternative strategiche per il. Il processo è progettato per migliorare la crescita futura del, con l’obiettivo finale di posizionare ilper capitalizzare le opportunità sia sul campo che commercialmente. Come parte di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel, unao altre ...