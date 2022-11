Ritrovato un cadavere alla Marina di Seiano. Colpito da un fulmine durante il nubifragio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ildi un 34enne è statonella tarda serata di ieri in localitàdi, a Vico Equense (Napoli). Il ragazzo, stando alle prime indagini, sarebbe morto folgorato. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Vico Equense. La salma è stata sequestrata, così come l’intera area. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

